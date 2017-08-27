В октябре минимальная зарплата уральцев вырастет до 9 217 рублей

Федеральная "минималка" сейчас составляет 7 800 рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017

С 1 октября в Свердловской области вырастет минимальная заработная плата жителей Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба федерации профсоюзов Свердловской области.

Соответствующий документ будет подписан 30 августа. Свои "автографы" под ним поставят глава ФПСО Андрей Ветлужских, врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.

– Профсоюзы России неоднократно выдвигали требование о повышении МЗП до прожиточного минимума, – говорит Андрей Ветлужских. – Отличительной особенностью нынешнего соглашения станет увеличение МЗП до 9 217 рублей уже с 1 октября текущего года, в то время как "федеральная минималка" пока остается на уровне 7 800 рублей.

Напомним, последний раз федеральный МРОТ поднимался в России 1 июля 2017 года – с 7,5 тысячи рублей до 7,8 тысячи рублей в месяц.

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