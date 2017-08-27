Наверх
В октябре минимальная зарплата уральцев вырастет до 9 217 рублей
20:41, сегодня
Обвиняемый во взятке Алексей Пьянков возглавил совет директоров "Облкоммунэнерго"
20:09, сегодня
"Закрыть их обойдется примерно в 8 миллионов": в Екатеринбурге сделали карту "грязных" газонов
19:38, сегодня
В Парковый, Пионерский и ЖБИ вернули горячую воду
18:50, сегодня
Актеры сериала "Молодежка. Взрослая жизнь" приехали в Екатеринбург на встречу с поклонниками сериала
Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру
18:46, сегодня1
В Сысерти на реке Исеть массово гибнет рыба
18:13, сегодня
В Екатеринбурге пожарные проведут масштабные учения на домашней арене «Урала»
17:52, сегодня
Скидка на матрасы в Екатеринбурге от интернет-магазина Топ-матрас.ру
В Нижнем Тагиле слесаря-ремонтника насмерть придавило плитой: возбуждено уголовное дело
17:21, сегодня
"Был неадекватен и не ориентировался": на вокзале в Екатеринбурге полицейские задержали подозреваемого в наркоторговле
16:54, сегодня
На ЕКАД автокран врезался в иномарку
16:31, сегодня
Недопуск к общему имуществу повлияет на сроки завершения капитального ремонта
"Водителям станет проще, но может быть всплеск ДТП": что изменится в Екатеринбурге с новыми правилами кругового движения
16:04, сегодня
Проспект Ленина открыли для проезда раньше срока
15:58, сегодня
В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала женщина
15:57, сегодня
Уралтрансбанк совместно с НСПК закончили проект по интеграции национальных платежных систем России и Армении
В Екатеринбурге возобновилось строительство проблемного ЖК "Кольцовский"
15:12, сегодня
Школьники Екатеринбурга будут молиться за хороший учебный год
14:57, сегодня4
В Свердловской области к отопительному сезону подготовили только 15% домов
14:26, сегодня
ВТБ24 улучшил условия обмена валюты для состоятельных клиентов
В лобовом столкновении на Серовском тракте погиб водитель, имевший год стажа
14:22, сегодня
В колонии Краснотурьинска заключенные напали на охранника и устроили драку
14:04, сегодня
Туристку из Екатеринбурга спасли в горах Крыма
13:49, сегодня
4 совета, как уберечь семью от действий мошенников при использовании материнского капитала
Ждем пробок: проспект Ленина откроют только 1 сентября
12:57, сегодня
"Автомобилист" завершил первую выездную серию в сезоне победой над "Трактором"
12:41, сегодня
В расписании аэропорта Екатеринбурга появятся чартерные рейсы в Шарджу
12:17, сегодня1
Екатеринбуржец выплатил долг по алиментам перед дочкой-второклассницей только после ареста машины
11:37, сегодня
«Один был военный водолаз, а другой – инструктор»: НАША узнала подробности гибели двух дайверов в Свердловской области
11:25, сегодня
В Екатеринбурге будут судить банду похитителей денег с банковских карт
10:58, сегодня
На ЕКАД 19-летний водитель ВАЗа устроил лобовую аварию с грузовиком
10:05, сегодня2
Уралтрансбанк выступил партнером фестиваля «Безумные дни» в Екатеринбурге
09:46, сегодня
Минздрав РФ предложил повысить минимальную цену водки до 300 рублей
09:23, сегодня2
На вокзал Екатеринбурга прибыл поезд, в котором можно сдать анализ на ВИЧ
08:52, сегодня
В Екатеринбурге из-за пожара в высотке эвакуировали 20 человек
08:37, сегодня
В Нижнем Тагиле загорелся цех Уралвагонзавода
08:18, сегодня
Гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября 2017 года
08:00, сегодня
Дожди, грозы и холодные ночи: прогноз погоды на последнюю неделю лета в Екатеринбурге
20:30, 27.08.2017
"Думали, булыжники разобьют нам лобовуху": в Свердловской области прошел град
19:20, 27.08.2017
В "Дирижабле" в Екатеринбурге произошел пожар
18:24, 27.08.2017
Шепелев в эфире обсудил дело Лошагина
18:03, 27.08.20172
"Наши дети не такие": почему в Екатеринбурге малыши "летают" из окон и как это предотвратить
16:30, 27.08.2017
Поклонник БАД из Североуральска хотел вернуть полмиллиона, но потерял 441 тысячу
15:56, 27.08.20172
Православные Екатеринбурга смогут поклониться мощам святого Димитрия Солунского
15:03, 27.08.2017
ММА не превзошел бокс: в «Бое века» Мейвезер победил МакГрегора техническим нокаутом
14:50, 27.08.2017
Елена Летучая приехала в Екатеринбург, чтобы купить колбасы
13:38, 27.08.20171
К концу года ставки по ипотеке упадут ниже 10 процентов
12:54, 27.08.2017
"Ухожу искать себя": Евгения Чудновец передумала быть политиком и отключилась от соцсетей
11:37, 27.08.20173
Тест "Являетесь ли вы знатоком российского кино?"
11:06, 27.08.2017
Не уступил дорогу: в Свердловской области погиб мотоциклист
10:44, 27.08.2017
Нелетная погода: самолеты, направлявшиеся в Екатеринбург, приземлились в Перми
10:21, 27.08.2017
Молодежка "Автомобилиста" обыграла "Давос" и финишировала пятой
09:43, 27.08.2017
В Екатеринбурге Toyota сбила молодого человека на "зебре"
18:40, 26.08.2017
В Facebook через сообщения распространяется опасный вирус
18:24, 26.08.2017
Хакеры слили в Сеть сценарий последней серии нового сезона "Игры престолов"
18:10, 26.08.2017
В Екатеринбурге нашли родственников пенсионерки, потерявшей память
17:43, 26.08.2017

В октябре минимальная зарплата уральцев вырастет до 9 217 рублей

В октябре минимальная зарплата уральцев вырастет до 9 217 рублей
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Федеральная "минималка" сейчас составляет 7 800 рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017

С 1 октября в Свердловской области вырастет минимальная заработная плата жителей Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба федерации профсоюзов Свердловской области.

Соответствующий документ будет подписан 30 августа. Свои "автографы" под ним поставят глава ФПСО Андрей Ветлужских, врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.

– Профсоюзы России неоднократно выдвигали требование о повышении МЗП до прожиточного минимума, – говорит Андрей Ветлужских. – Отличительной особенностью нынешнего соглашения станет увеличение МЗП до 9 217 рублей уже с 1 октября текущего года, в то время как "федеральная минималка" пока остается на уровне 7 800 рублей.

Напомним, последний раз федеральный МРОТ поднимался в России 1 июля 2017 года – с 7,5 тысячи рублей до 7,8 тысячи рублей в месяц.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Игорь Труш, 28.08.2017, 20:41
Тэги: Деньги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Ловец покемонов Школа Корь 9 мая Хэллоуин-2015 Тест Лайфхак Екатеринбуржцы в разных странах Медицина История Екатеринбурга Гололед Музыка Суд Красота Дороги Ту 154 ЧМ-2018 Отключение света Уралмаш, Эльмаш Искусство Новости России Рецензия Волейбол Позитив Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Эксклюзив Пожар Новости Убийство Ирины Вахрушевой СМИ Розыск Обрушение крыши на Калинина Опрос Война ритуальных агентств Происшествия Религия Отдых ГИБДД Общественный транспорт Секс Мировые новости Ошибки врачей Убийство в Рахмангулово Культура Баскетбол Мужчины Семья Недвижимость Здоровье Интернет Фото Сибирская язва Пусть говорят Ельцин-центр Погода Дом-2 Парковки Катастрофа История успеха Интервью Экономика Истории 9 мая Скандалы Бизнес Мода Психология Кризис и санкции Грипп в Екатеринбурге Финансы Слухи Знаменитости Деньги Новый год Коллекторы Футбол Снос монастыря на Качканаре Военный репортаж Жизнь в городе ВУЗ ЖКХ Свердловской области Самолет Минобороны упал в Якутии Студенты Приговор Лошагину Скорая помощь Необычное Дело Пьянкова Расстрел на Депутатской Криминал ДТП В Египте разбился самолет с российскими туристами Путин ЗАГС Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Храм святой Екатерины Расписание Статистика Голодовка в колонии Дети Скандал с Новиковым Экономия Грипп ЖКХ Видео Самолет Афиша Развлечения Хоккей Туризм Бэби-боксы Репортаж Недвижимость Свердловской области В Екатеринбурге -40 градусов Еда Транспорт Производство Женщины Строительство Личное Горящие авто Авто Крушение самолета под Ростовом Транспортная реформа МЧС Мультимедиа Дорожные воины Приостановка полетов в Египет Биатлон Кто заработал Смерть Взрыв Расстрел Растения Взятки Животные Политика Мистика Доска позора Образование Выставки Отношения Спорт Конкурсы Мотоциклы Новости дня Рейтинг Горячее Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Шоу-бизнес Высокие технологии ИГИЛ

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru