В Парковый, Пионерский и ЖБИ вернули горячую воду

Из-за ремонта ТЭЦ ее отключили еще 12 августа.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017
В срок, 27 августа, завершился ремонт на Ново-Свердловской ТЭЦ. В понедельник в дома жителей Пионерского, Синих Камней, Березовского начала поступать горячая вода, которую отключали еще 12 числа, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
– Возврат водоснабжения прошел в микрорайонах Комсомольском, Синие Камни, Пионерском, Парковом, также специалисты выровняли режимы подачи горячей воды в центре города и Верх-Исетском районе, – уточнили в компании.
- В ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону 12 августа службы начали ремонт оборудования Ново-Свердловской ТЭЦ. При этом пришлось ввести ограничения горячего водоснабжения потребителей в нескольких районах Екатеринбурга и Березовского.