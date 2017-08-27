В расписании аэропорта Екатеринбурга появятся чартерные рейсы в Шарджу

Самолеты начнут летать по этому направлению в октябре.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017

В Кольцово возобновляются рейсы в Шарджу (Объединенные Арабские Эмираты), сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

Авиакомпания "Россия" совместно с туроператором "Библиоглобус" запускает чартеры из Екатеринбурга в Шарджу. Рейсы начнутся с 8 октября и будут выполняться в первый месяц раз в неделю, а с ноября 2017 года и до конца мая 2018-го – дважды. Перелет займет пять часов. В 2014-2015 годах Шарджа уже была в расписании Кольцово, но рейсы отменили из-за снижения турпотока.

С 1 февраля 2017 года россиянам не требуется получать визу для поездки в ОАЭ. Она выдается бесплатно в аэропорту прибытия. Упрощение визового режима способствовало увеличению турпотока из России в эту страну: с начала года Кольцово обслужил более 50 тысяч туристов, направляющихся в Эмираты, что на 57 процентов больше по сравнению с прошлым годом.