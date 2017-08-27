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В Свердловской области к отопительному сезону подготовили только 15% домов

В Свердловской области к отопительному сезону подготовили только 15% домов
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Фото: Pixabay
Долг управляющих компаний за тепло достиг 3,8 миллиарда рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017

К концу лета управляющие компании подготовили только 15 процентов жилфонда к грядущему отопительному сезону.
 
Паспорта технической готовности к подключению отопления получили 2,2 тысячи многоквартирных домов. По данным областного филиала "ЭнергосбыТ Плюс", в домах, получивших паспорт, проведены технические процедуры: гидропневмопромывка, опрессовка и дезинфекция системы отопления и горячего водоснабжения. В Екатеринбурге эти процедуры проведены лишь в 1 проценте домов (144).
 
Между тем долг управляющих компаний перед поставщиком тепла достиг 3,8 миллиарда рублей. Почти миллиард из этой суммы составляет долг сотни УК, которые попали в "черный список" ЭнергосбыТ Плюс".
  • В лидерах этого антирейтинга – УК "Евразийский расчетный центр" (Верх-Исетский район Екатеринбурга, 74 миллиона рублей), "УЖК ЖКО-Екатеринбург" (Октябрьский район, 122,2 миллиона рублей), ТСЖ "Эльмашевское" (Октябрьский район, 6,4 миллиона рублей) и УК "Чкаловская" (172,3 миллиона рублей). 

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Маша Шмурыгина, 28.08.2017, 14:26
Тэги: ЖКХ
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