В Сысерти на реке Исеть массово гибнет рыба

Специалисты ищут причины мора, изучая образцы воды.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017

В реке Исеть зафиксирован массовый мор рыбы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области, мертвая рыба обнаружена в реке Исеть неподалеку от поселка Большой Исток (Сысертский ГО).

Сейчас надзорное ведомство начало проверку по факту инцидента. Помогать в поисках причин массовой гибели обитателей реки Исеть прокуратуре будут специалисты федерального агентства по рыболовству, а также сотрудники Федерального государственного бюджетного учреждения "Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

– Специалистами будут отобраны образцы рыбы и воды для проведения соответствующих исследований. По результатам исследований при наличии оснований прокуратура примет меры прокурорского реагирования, – отметили в пресс-службе прокуратуры.

Весной массовый мор рыбы был зафиксирован в Верхней Сысерти.

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