«Закрыть их обойдется примерно в 8 миллионов»: в Екатеринбурге сделали карту «грязных» газонов

На этих участках открытого грунта регулярно паркуются автомобилисты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.08.2017

На официальном сайте комитета "Метла" опубликовали карту "плохих" газонов. В течение нескольких месяцев активисты собирали информацию и фотографии газонов, на которых любят парковаться автомобилисты, и теперь оформили все эти точки в виде карты.

– Мы исходили из того, что газоны являются одной из причин грязи в Екатеринбурге (не обязательно основной), – объясняют представители комитет "Метла". – Мы искали муниципальные участки открытого грунта, на которых реально паркуются автомобилисты. Мы приняли 267 сообщений, часть из которых были отсеяны. Всего получилось 156 пунктов.

Активисты комитета "Метла" посчитали и примерную длину всех отмеченных газонов – 5 300 метров, а также сумму, которая требуется для того, чтобы огородить их заборами.

– Один метр ограждения с установкой стоит примерно 1500 рублей. То есть закрытие всех этих газонов стоит порядка 8 миллионов рублей. Еще раз скажем, что это очень, очень примерная цифра. И она наверняка включает в себя далеко не все проблемные газоны города, – добавили в комитете.

Судя по карте, больше всех любителей парковаться на газонах можно найти в центре Екатеринбурга, особенно много их на улице Чапаева. Познакомиться со всеми "грязными" газонами можно по следующей ссылке.

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