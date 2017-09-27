89-летний житель Каменска-Уральского установил рекорд по сдаче норм ГТО

Он постоянный участник "Лыжни России" и "Кросса наций".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017
Житель Каменска-Уральского Владимир Лямин установил рекорд по сдаче норм ГТО, сообщает департамент информации региона со ссылкой на регионального министра спорта Леонида Рапопорта.
Золотой знак пенсионеру вручили за то, что он постоянно участвует в спортивных мероприятиях, причем не делает исключений и в зимнее время. Теперь пожилой человек "Готов к труду и обороне".
- Владимир Лямин самый возрастной и почетный физкультурник Каменска-Уральского.
- Золотой знак житель Урала заслуженно получил в рамках массового забега «Кросс наций-2017».
- С 1 сентября начали работать 88 центров тестирования комплекса ГТО.
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