Дело экс-полицейского, создававшего «армию зомби», вновь рассмотрят в суде

Убийцу приговорили к 13 годам тюрьмы и выплате миллионной компенсации, однако родственники жертв сочли, что это слишком мягкое наказание.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

Дело Арсена Байрамбекова, приговоренного к 13 годам и 2 месяцам колонии строгого режима за ритуальные убийства, вновь дошло до Свердловского областного суда.

Ранее НАША писала, что в Свердловской области завершилось расследование уголовного дела бывшего милиционера Арсена Байрамбекова. Он проработал год в патрульно-постовой службе милиции в Дагестане, прежде чем совершить свое первое преступление. По версии следствия, в 2002 и 2010 годах Арсен совершил два заказных убийства – застрелил двух екатеринбургских бизнесменов, за что получил денежное вознаграждение.

Спустя четыре года мужчина увлекся оккультными обрядами и в течение 2014 года совершил четыре ритуальных убийства в окрестностях Верхней Пышмы. Его жертвами стали люди без определенного места жительства, злоупотребляющие алкоголем. Байрамбеков убивал бомжей по ночам, в лесу, при разведенном костре и в выложенном из камней кругу, читая при этом молитвы. Свои действия мужчина позже объяснил тем, что хотел сделать из убитых зомби.

Во время расследования уголовного дела Арсен прошел три психолого-психиатрические экспертизы, по итогам которых его признали вменяемым. Всего его обвиняют в шести убийствах, кроме того он обязан выплатить родственникам жертв 1 миллион 700 тысяч рублей. Однако родственники не согласились с таким мягким приговором, обжаловали его в областном суде. Свое несогласие с приговором выразил и сам осужденный.

В суде будут рассматривать поступившие апелляции.

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