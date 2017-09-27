Детей, которые отравились в поезде, выписали из больницы

Пострадавшим оказали всю необходимую помощь при отравлениях.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

Пятеро детей, снятых с поезда в Екатеринбурге из-за отравления, выписаны из больницы, сообщает пресс-служба горздрава Екатеринбурга.

Напомним, 24 сентября врачи сняли с поезда, идущего в Санкт-Петербург из Челябинска, пятерых детей, отравившихся в пути. Заболевших доставили в больницу Екатеринбурга. К делу подключилась Уральская транспортная прокуратура. Предварительный диагноз у детей был "токсико-инфекционное отравление". Всего в группе было 19 детей в возрасте 11 лет и один взрослый. Они ехали в Пермь с Уральской лиги гандбола.

В больнице пострадавшие прошли лечение и обследование в полном объеме. Из больницы детей забрал тренер.

По предварительной версии Уральского следственного управления на транспорте СКР, дети отравились не в поезде.

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