Дома на Уралмаше остались без отопления из-за двух коммунальных аварий

Устранять порывы будут всю ночь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

В Екатеринбурге две коммунальные аварии лишили тепла жильцов домов на Уралмаше, сообщает ЕТВ.

Утром 28 сентября вода залила перекресток улиц Кировградской и Орджоникидзе. От луж поднимался столб пара. В Екатеринбургской теплосетевой компании сообщили, что на одной трубе во время пуска тепла произошли сразу две аварии: когда ремонтная бригада исправила один порыв, обнаружился второй. Специалистам пришлось приступить к работам снова.

Отопление планируется вернуть в дома лишь к утру следующего дня. Горячая вода поступает в квартиры по обратному трубопроводу.

Между тем сегодня в Екатеринбурге начался последний этап подключения отопления. Он продлится два дня.

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