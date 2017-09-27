Дома на Уралмаше остались без отопления из-за двух коммунальных аварий

Устранять порывы будут всю ночь.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017
В Екатеринбурге две коммунальные аварии лишили тепла жильцов домов на Уралмаше, сообщает ЕТВ.
Утром 28 сентября вода залила перекресток улиц Кировградской и Орджоникидзе. От луж поднимался столб пара. В Екатеринбургской теплосетевой компании сообщили, что на одной трубе во время пуска тепла произошли сразу две аварии: когда ремонтная бригада исправила один порыв, обнаружился второй. Специалистам пришлось приступить к работам снова.
Отопление планируется вернуть в дома лишь к утру следующего дня. Горячая вода поступает в квартиры по обратному трубопроводу.
- Между тем сегодня в Екатеринбурге начался последний этап подключения отопления. Он продлится два дня.
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