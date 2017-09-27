«Инструкцию против коррупции» подготовили в мэрии Екатеринбурга

Теперь чиновникам, которым предлагают взятку, будут действовать по согласованному плану.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

Для екатеринбургских чиновников подготовили документ, в котором разъясняется, что и как делать, если им предлагают взятку.

Согласно положению, опубликованному на сайте горадминистрации, муниципальный служащий должен уведомить работодателя о поступившем обращении не позднее следующего рабочего дня после получения такого обращения. Если человек находится в отпуске, то уведомить на следующий день после выхода на работу.

Более того, документ разрешает обращать внимание начальства на "интересные предложения", поступающие другим сотрудникам.

Разрешается составлять бумагу в вольной форме, с указанием своего ФИО и обстоятельств ситуации. Не помешают и "подробные сведения о коррупционном правонарушении, к совершению которого осуществлялось склонение".

Заявление чиновник должен отдать в отдел кадров. Всего документ состоит из двух пунктов и приложений на нескольких страницах.

Ранее НАША писала, что в Екатеринбурге 12 июня 2017 года прошел второй массовый митинг, заявленный против коррупции. Корреспондент «Нашей Газеты» побывал на акции и пообщался с участниками.

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