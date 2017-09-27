Женщине, которую забыли с ребенком на колесе обозрения, выплатят большую компенсацию

На высоте, на пронизывающем ветру, пострадавшие провели около часа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

Управление Роспотребнадзора защитило право жительницы Свердловской области на получение безопасной услуги, сообщает официальный сайт ведомства.

Напомним, речь идет о скандальной ситуации, когда 12 марта этого года жительница Среднеуральска Юлия и ее 3-летний сын провели больше часа на колесе обозрения "Пять звезд" в Верхней Пышме.

Как писала НАША, лишь после круга женщина почувствовала неладное: колесо продолжало медленно вращаться, аттракцион работал. После пять кругов "колесо" и вовсе остановилось, а кабинка с мамой и ребенком замерла наверху. На пронизывающем ветру они провели около 20 минут. Однако никаких служителей, у которых можно было бы спросить о происходящем, внизу не наблюдалось.

Юлия дозвонилась до сотрудников парка развлечений и вызвала полицию и МЧС. Ждать спасения, по ее словам, пришлось около часа. Все это время мать пыталась успокоить сына и согреть его. Потом аттракцион включили, и "пленников" в кабинке спустили на землю.

Позднее женщина обратилась в Роспотребнадзор, чтобы через суд наказать тех, кто нарушил ее право на безопасность. Она сочла, что в результате оказания некачественной и небезопасной услуги ее малолетнему сыну "причинили вред здоровью".

Суд согласился с мнением пострадавшей, требовавшей компенсации за моральные страдания и вред здоровью. Судом иск удовлетворен в полном объеме. Сумма компенсации не разглашается.

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