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Жители Екатеринбурга хотят вернуть на площадь 1905 года живую ель

Жители Екатеринбурга хотят вернуть на площадь 1905 года живую ель
16+
Фото: ekburg.ru
Это сделает новогодние праздники "более уютными".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

Екатеринбуржцы собирают подписи под петицией "Вернуть живую ель в ледовый городок на площади 1905 года". Документ уже направлен в администрацию города и городскую думу.

– С 2009 года в новогоднем ледовом городке на площади 1905 года в Екатеринбурге вместо настоящей ели ставится 50-метровый светодиодный конус. Использование этой конструкции кажется архаичным и нелепым. Для празднования самого домашнего праздника используется не очень красивая, холодная и неуютная конструкция. Мы предлагаем вернуть на площадь 1905 года настоящую елку. Такие деревья ставятся на главных площадях городов во всем мире: в Мюнхене, Нью-Йорке, Страсбурге, Лондоне. Пусть ель не будет такой огромной, зато — настоящей, красивой, уютной, – пишут авторы петиции.

  • Они также отмечают, что биологи и экологи говорят, что рубка одного большого старого дерева не нанесет большого ущерба лесу. 
  • Под петицией на сайте change.org пока подписались всего 76 человек.

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Марина Подкорытова, 28.09.2017, 13:43
Тэги: Развлечения, Жизнь в городе
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