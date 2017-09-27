Жители Екатеринбурга хотят вернуть на площадь 1905 года живую ель

Это сделает новогодние праздники "более уютными".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

Екатеринбуржцы собирают подписи под петицией "Вернуть живую ель в ледовый городок на площади 1905 года". Документ уже направлен в администрацию города и городскую думу.

– С 2009 года в новогоднем ледовом городке на площади 1905 года в Екатеринбурге вместо настоящей ели ставится 50-метровый светодиодный конус. Использование этой конструкции кажется архаичным и нелепым. Для празднования самого домашнего праздника используется не очень красивая, холодная и неуютная конструкция. Мы предлагаем вернуть на площадь 1905 года настоящую елку. Такие деревья ставятся на главных площадях городов во всем мире: в Мюнхене, Нью-Йорке, Страсбурге, Лондоне. Пусть ель не будет такой огромной, зато — настоящей, красивой, уютной, – пишут авторы петиции.