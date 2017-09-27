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Макаровский мост закрывают уже в эти выходные

Макаровский мост закрывают уже в эти выходные
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Фото: Игорь Труш / "Наша Газета"
Это будет сделано для проведения работ по укреплению конструкций.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

В Екатеринбурге в субботу, 30 сентября, Макаровский мост закрывают для движения всех видов транспорта. Как уточнили в мэрии, за это время будут проведены работы по укреплению существующих железобетонных конструкций, без перекрытия моста этого сделать невозможно.
 
Движение здесь будет закрыто с 20.00 субботы, 30 сентября, до 6 утра понедельника, 2 октября. 
  • С 20 сентября по этому участку Челюскинцев прекращено движение трамваев. 
  • Следующее полное закрытие движения на Макаровском мосту планируется с 7 по 23 октября. После этого на оставщейся части моста для трамваев будет организовано реверсивное движение, а автомобили будут ездить по одной полосе в каждом направлении.
  • 25 сентября в связи с закрытием трамвайного движения по улице Челюскинцев мэрия запустила временный автобус № 7 между площадью Коммунаров и Драмтеатром.
  • Также в субботу будет перекрыто движение трамваев по Ленина.

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Марина Подкорытова, 28.09.2017, 10:54
Тэги: Дороги, Жизнь в городе
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