Макаровский мост закрывают уже в эти выходные

Это будет сделано для проведения работ по укреплению конструкций.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017
В Екатеринбурге в субботу, 30 сентября, Макаровский мост закрывают для движения всех видов транспорта. Как уточнили в мэрии, за это время будут проведены работы по укреплению существующих железобетонных конструкций, без перекрытия моста этого сделать невозможно.
Движение здесь будет закрыто с 20.00 субботы, 30 сентября, до 6 утра понедельника, 2 октября.
- С 20 сентября по этому участку Челюскинцев прекращено движение трамваев.
- Следующее полное закрытие движения на Макаровском мосту планируется с 7 по 23 октября. После этого на оставщейся части моста для трамваев будет организовано реверсивное движение, а автомобили будут ездить по одной полосе в каждом направлении.
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25 сентября в связи с закрытием трамвайного движения по улице Челюскинцев мэрия запустила временный автобус № 7 между площадью Коммунаров и Драмтеатром.
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Также в субботу будет перекрыто движение трамваев по Ленина.