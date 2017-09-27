На Серовском тракте один «Камаз» влетел в другой: водитель получил тяжелые травмы

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Грузовики ехали в попутном направлении. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017 Сегодня, 28 сентября, на Серовском тракте произошло ДТП с участием двух большегрузов. – Два "Камаза" ехали в одном направлении и один из грузовиков совершил наезд на другой, – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Водитель большегруза, совершившего столкновение, получил тяжелые травмы. – С политравмами мужчина был доставлен в больницу, – рассказали в ГИБДД. Как писали очевидцы аварии в соцсетях, на месте происшествия образовалась большая пробка, так как "Камазы" перекрыли проезжую часть. Сейчас инспекторы проводят проверку.

Месяц назад на Серовском тракте произошло ДТП, в котором погибло два человека. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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