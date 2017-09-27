На Серовском тракте один «Камаз» влетел в другой: водитель получил тяжелые травмы

Грузовики ехали в попутном направлении.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017
Сегодня, 28 сентября, на Серовском тракте произошло ДТП с участием двух большегрузов.
– Два "Камаза" ехали в одном направлении и один из грузовиков совершил наезд на другой, – рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Водитель большегруза, совершившего столкновение, получил тяжелые травмы.
– С политравмами мужчина был доставлен в больницу, – рассказали в ГИБДД.
Как писали очевидцы аварии в соцсетях, на месте происшествия образовалась большая пробка, так как "Камазы" перекрыли проезжую часть.
- Сейчас инспекторы проводят проверку.
- Месяц назад на Серовском тракте произошло ДТП, в котором погибло два человека.
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