Ночью под Екатеринбургом будут искать пропавший самолет

Присоединиться к операции может любой горожанин старше 15 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

В ночь с пятницы на субботу, с 29 на 30 сентября, спасатели и Федерация спортивного туризма проведут открытые учения добровольцев по поиску объекта в природной среде. Об этом НАШЕЙ сообщил департамент информполитики Свердловской области.

По легенде учений, с аэродрома "Уктус" в неизвестном направлении вылетел легкомоторный самолет, имеющий на борту 4-х пассажиров и пилота. Судьбу пропавшего летательного средства предстоит выяснить участникам проекта.

Место проведения учений – Березовский и Верхняя Пышма (вблизи поселка Монетный). Площадь проведения соревнований – 130 кв. километров.

Как прокомментировали спасатели, участие в поисках могут принять любые добровольцы старше 15 лет. Приветствуется участие экипажей на квадроциклах и легковых внедорожных автомобилях. Участников разобьют на команды по 4 человека и дадут 40 часов на самостоятельный поиск пропавшего самолета.

Зарегистрироваться для участия в поисках можно будет непосредственно перед стартом, более того, присоединиться к учениям можно будет на любом этапе операции.

Как подчеркивают организаторы, подобные учения призваны научить население действовать в критических ситуациях, не впадать в панику, уметь самостоятельно действовать и знать, что нужно делать.

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