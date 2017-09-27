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Ночью под Екатеринбургом будут искать пропавший самолет

Ночью под Екатеринбургом будут искать пропавший самолет
16+
Фото: The Insider
Присоединиться к операции может любой горожанин старше 15 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

В ночь с пятницы на субботу, с 29 на 30 сентября, спасатели и Федерация спортивного туризма проведут открытые учения добровольцев по поиску объекта в природной среде. Об этом НАШЕЙ сообщил департамент информполитики Свердловской области. 

По легенде учений, с аэродрома "Уктус" в неизвестном направлении вылетел легкомоторный самолет, имеющий на борту 4-х пассажиров и пилота. Судьбу пропавшего летательного средства предстоит выяснить участникам проекта.

Место проведения учений – Березовский и Верхняя Пышма (вблизи поселка Монетный). Площадь проведения соревнований – 130 кв. километров. 

Как прокомментировали спасатели, участие в поисках могут принять любые добровольцы старше 15 лет. Приветствуется участие экипажей на квадроциклах и легковых внедорожных автомобилях. Участников разобьют на команды по 4 человека и дадут 40 часов на самостоятельный поиск пропавшего самолета. 

Зарегистрироваться для участия в поисках можно будет непосредственно перед стартом, более того, присоединиться к учениям можно будет на любом этапе операции. 

  • Как подчеркивают организаторы, подобные учения призваны научить население действовать в критических ситуациях, не впадать в панику, уметь самостоятельно действовать и знать, что нужно делать. 

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Галина Исакова, 28.09.2017, 19:20
Тэги: Самолет, МЧС, Туризм
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