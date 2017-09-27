Ремонт «Космоса» обошелся в 17 миллионов рублей

Платить будет виновник происшествия.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

Ущерб, нанесенный екатеринбургскому кинотеатру «Космос» православным активистом, оценен в 17 миллионов рублей. Эта цифра сегодня прозвучала на заседании городской Общественной палаты.

Напомним, в 5.50 утра, 4 сентября, в здание ККТ "Космос" в Екатеринбурге врезался УАЗ. После аварии машина загорелась. На место ЧП выезжала полиция, ФСБ и МЧС. Как выяснилось, машина была начинена тремя газовыми баллонами. Со второго этажа по незадымляемой лестнице спасли 5 человек.

Позднее высказывалась версия, что злоумышленник так выражал свой протест против фильма "Матильда".

Власти Екатеринбурга планировали взыскать ущерб с виновника происшествия Дениса Мурашова.

Ремонт кино-концертного тетра уже закончен.

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