Суд отказался отдать церкви здания трех колледжей в центре Екатеринбурга

Против передачи помещений выступило министерство госимущества, сотрудники учебных заведений и родители студентов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

Арбитражный суд Свердловской области отказался удовлетворять иск Екатеринбургской епархии, претендующей на здания трех колледжей в Екатеринбурге.

Епархия обратилась в суд после отказа министерства госимущества вернуть РПЦ два здания на улице Декабристов и одно – на проспекте Ленина. Против передачи зданий церкви выступили также сотрудники этих колледжей - Свердловского мужского хорового колледжа, Екатеринбургского экономико-технологического колледжа и Екатеринбургского монтажного колледжа, и родители студентов, сообщает Znak.com.

Епархия требовала отдать ей здания, так как они раньше принадлежали церкви, но были национализированы. Несмотря на то, что законодательство позволяет бесплатно вернуть эти здания, МУГИСО и представители колледжей посчитали, что оснований для этого нет, поскольку никаких обрядов в этих помещениях не проводили.