В Березовском суд вынес приговор экс-полицейскому, выстрелившему в голову мигранту

Сотрудник МВД в момент инцидента был пьян.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

В Березовском суд вынес приговор бывшему полицейскому, который летом этого года, будучи пьяным, выстрелил в мигранта.

Инцидент произошел 30 июня, когда пьяный 37-летний старшина полиции, кинолог в группе охраны и конвоирования подозреваемых, на пешеходной дорожке в лесу неподалеку от остановки "Максима Горького" наткнулся на двух граждан одной из азиатских республик.

Полицейский был в форме, он представился мужчинам и продемонстрировал удостоверение, а затем потребовал показать ему документы.

– Понимая, что обвиняемый находится в состоянии опьянения, один их граждан азиатской республики с места происшествия скрылся. После этого, обвиняемый достал из наплечной сумки пистолет МР-80-13-Т, являющийся, согласно заключения эксперта, огнестрельным оружием ограниченного поражения. После чего он произвел выстрел, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде пулевого ранения волосистой части головы, которые экспертами оценены как легкий вред здоровью, – сообщили в областной прокуратуре.

В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, с применением оружия".

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам колонии общего режима и запретил экс-полицейскому занимать должности в системе МВД в течение двух лет.

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