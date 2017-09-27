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В дендрарии Екатеринбурга на Первомайской установят туалеты

В дендрарии Екатеринбурга на Первомайской установят туалеты
16+
Фото: blog.karmod.ru
Уличные кабинки уже закуплены.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

В Екатеринбурге в дендрарии на Первомайской появятся уличные туалеты, написал 28 сентября ЕАН. Как оказалось, запрос об этом поступил в администрацию Кировского района.
 
Директор парка Светлана Раскостова уточнила, что мобильные туалеты уже закуплены и будут установлены "по мере необходимости". Когда точно это будет сделано – пока неизвестно.
 
Есть информация, что это будет модуль-павильон "Городовой классика".
  • Администрация города летом сообщала, что в 2018 году для общественных парков будет закуплено шесть кабинок. 

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Марина Подкорытова, 28.09.2017, 18:20
Тэги: ЖКХ, Жизнь в городе
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