В дендрарии Екатеринбурга на Первомайской установят туалеты

Уличные кабинки уже закуплены.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

В Екатеринбурге в дендрарии на Первомайской появятся уличные туалеты, написал 28 сентября ЕАН. Как оказалось, запрос об этом поступил в администрацию Кировского района.

Директор парка Светлана Раскостова уточнила, что мобильные туалеты уже закуплены и будут установлены "по мере необходимости". Когда точно это будет сделано – пока неизвестно.

Есть информация, что это будет модуль-павильон "Городовой классика".

Администрация города летом сообщала, что в 2018 году для общественных парков будет закуплено шесть кабинок.

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