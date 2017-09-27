В Екатеринбурге изменится расписание двух пригородных поездов

В октябре на путях будут идти ремонтные работы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

В Екатеринбурге изменится расписание пригородных поездов сообщением Богданович – Екатеринбург и Ощепково – Богданович – Екатеринбург.

Поезд Богданович – Екатеринбург будет отправляться из Богдановича в обычное время – в 15.10, а прибывать в Екатеринбург в 17.36 (3, 7 и 8 октября). Этот же поезд 4 и 11 октября будет отправляться в Екатеринбург в 15.10, прибытие – на 31 минуту позднее, в 17.50.

Кроме этого, поезд Ощепково – Богданович – Екатеринбург. 3, 4, 7 и 8 октября поезд будет отправляться из Ощепково а 12 минут позже – в 14.59, прибытие в Екатеринбург – позднее на 36 минут, в 19.13. Время московское.