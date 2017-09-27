В Екатеринбурге владельцам дома грозит уголовное дело за незаконное подключение к газопроводу

Ущерб превысил 30 тысяч рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

В Екатеринбурге владельцы частного дома на улице Полюсной незаконно подключились к газопроводу. Ущерб, причиненный Екатеринбурггазу, превысил 30 тысяч рублей.

Аварийная бригада газовиков, вызванная силовиками, установила, что в доме есть бытовые приборы, работающие на газу, хотя дом к газопроводу официально подключен не был. При этом хозяева дома даже не пытались скрыть этого: врезку в газопровод можно было заметить с улицы, сообщили в городском управлении МВД по Екатеринбургу.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Владельцы дома свою вину признали.

В июне этого года суд вынес приговор владельцу дома на улице Шекспира. Мужчина получил три года условно за нелегальное подключение дома к газопроводу.

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