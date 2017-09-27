В Екатеринбурге начался последний этап подключения к теплу

Он продлится 2 дня.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

В Екатеринбурге 28 сентября стартовал заключительный этап подключения отопления. По данным Центральной диспетчерской службы, за три дня к системе теплоснабжения подключат дома Сортировки, Пионерского, часть Ленинского, Октябрьского и Верх-Исетского районов.

В Железнодорожном районе тепло получат дома на улицах Билимбаевской, Кунарской, Шевченко и Бажова, в Ленинском – на улицах Карла Либкнехта, Толмачева, Пушкина, Малышева и Горького, в Верх-Исетском – на улицах Анри Барбюса, Токарей, Татищева, Репина, III Интернационала, Бебеля, Готвальда, Колмогорова и Опалихинской.

В Кировском тепло пустят в дома на улицах Учителей, Сулимова, Данилы Зверева, Омской, Уральской, Июльской, Пионеров, Советской и в переулке Парковом, в Октябрьском районе тепло пустят в дома на улицах Карла Либкнехта, Красноармейской, Луначарского и Тверитина.

На сегодня отопление получили жители более четырех тысяч домов и 759 объектов.

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