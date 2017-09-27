В Екатеринбурге перекроют движение трамваев по проспекту Ленина

В субботу в центре города пройдет эстафета.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017
В Екатеринбурге в субботу, 30 сентября, перекроют движение транспорта по проспекту Ленина.
В эти выходные пройдет 60-я эстафета "Вечернего Екатеринбурга". На время забега движение транспорта перекроют по проспекту Ленина от улицы Луначарского до Московской (с 10.00 до 11.40). ЕТТУ в связи с перекрытиями изменит схему движения сразу восьми трамваев:
№ 3: ЦПКиО — ул. Куйбышева — ул. Радищева — ул. Московская — ст. ВИЗ — ул. Викулова — ул. Белореченская — ул. Радищева— ул. Куйбышева — ЦПКиО.
№ 6: ЦПКиО — ст. Машиностроителей. По ул. Куйбышева, ул. Радищева, ул. Московская.
№ 13: 40 лет ВЛКСМ — ул. Гагарина — пр. Ленина — ул. Луначарского — ул. Челюскинцев – СТД — Ст.7 Ключей — ул. Халтурина — ВИЗ.
№ 15: 40 лет ВЛКСМ — Вторчермет.
№ 18: Шарташ — ул. Гагарина — пр. Ленина — ул. Луначарского — ул. Куйбышева — ул. Радищева — ул. Московская — ВИЗ.
№ 21: ЦПКиО — ул. Куйбышева — ул. Радищева — ул. Белореченская — ул. Викулова — ул. Московская — ул. Радищева — ул. Куйбышева — ЦПКиО
№ 32: 40 лет ВЛКСМ — ул. Гагарина — пр. Космонавтов — ул. Победы — Машиностроителей.
№ 26: Волгоградская — ул. Белореченская — ул. Радищева — ул. Куйбышева — ул. Луначарского — ул. Уральская — УрФУ — пр. Ленина — ул. Луначарского — ул. Куйбышева — ул. Радищева — Волгоградская.