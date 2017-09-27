В Екатеринбурге трамваи сошли с рельсов из-за неправильно уложенного асфальта

Это произошло у остановки "Фронтовых Бригад".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

В центре Екатеринбурга несколько трамваев сошли с рельсов из-за того, что рабочие в ночь на четверг уложили свежий асфальт. "Проблемным" оказался участок длиной около 200 метров. Инцидент произошел на улице Старых Большевиков, в районе остановки "Фронтовых Бригад", недалеко от дома № 3.

В ТТУ подтвердили, что асфальт уложили вровень с рельсами и в результате трамваи маршрутов №№ 2 и 7, выехали на дорожное полотно.

Чтобы вернуть трамваи на рельсы, пришлось ломами вручную отбивать асфальт около рельсов, а затем ставить трамваи обратно на пути с помощью автокрана.

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