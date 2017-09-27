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В Кольцово появится рейс Екатеринбург – Красноярск

В Кольцово появится рейс Екатеринбург – Красноярск
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Перелеты начнутся в октябре.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

"Уральские авиалинии" возобновляют рейс Екатеринбург – Красноярск, сообщили в пресс-службе перевозчика.
 
Регулярные перелеты возобновятся с 30 октября. По понедельникам и средам самолеты будут летать в Красноярск, по средам и пятницам – обратно в Екатеринбург. Стоимость билетов начинается от 4 тысяч рублей. Рейс сохранится в раcписании до 21 марта 2018 года.
 
Ранее авиакомпания сообщила о возобновлении рейса Екатеринбург – Якутск с 19 октября. Стоимость перелета составит около 13 тысяч рублей.
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Маша Шмурыгина, 28.09.2017, 15:05
Тэги: Самолет
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