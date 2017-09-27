В Свердловской области пассажирам предложат бесплатные аудиогиды

Во время поездки можно будет послушать интересные факты о станциях СвЖД и соседних городах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

Пассажиры пригородных поездов на СвЖД с 1 октября смогут бесплатно слушать экскурсии с интересными фактами о Свердловской области и станциях железной дороги, рассказали в пресс-службе ведомства.

С 1 октября АО "Свердловская пригородная компания" предлагает пассажирам бесплатные аудиогиды. Теперь во время поездки можно прослушать интересные факты о станциях Свердловской железной дороги и населенных пунктах, через которые проходит поезд.

– На СвЖД аудиотуры разработаны для двух направлений: "По Транссибу на Восток. Екатеринбург – Кольцово – Богданович" и "Тюмень – Тобольск". Это популярные уральские туристические маршруты, которые включают в себя исторические, культурные и ландшафтные объекты. Для прослушивания аудиогида необходимо установить на смартфон приложение izi.TRAVEL, – уточнили в пресс-службе СвЖД.

Также можно воспользоваться QR-кодом, который будет напечатан на обратной стороне билетов на пригородные поезда.

Запуск нового сервиса для пассажиров приурочен к Дню компании ОАО "Российские железные дороги", который отмечается 1 октября. В этот день в 2003 году РЖД начала свою хозяйственную деятельность.

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