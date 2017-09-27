Убил мать, сестру и годовалую племянницу: в Свердловской области произошло чудовищное преступление

Чтобы скрыть следы содеянного, мужчина устроил в доме пожар.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

Тройное убийство произошло вчера, 27 сентября, в поселке Санкино Алапаевского района Свердловской области. Как сообщает пресс-служба областного СКР, жертвами преступления стали три женщины. Все они родственницы. Самой старшей из них было 49 лет, ее дочери – 25. Убийца не пощадил и годовалую девочку.

По версии следствия, 27-летний подозреваемый в страшном преступлении был сыном одной погибших и братом второй. Новорожденная приходилась ему племянницей.

О преступлении полицейским сообщил глава Санкинской сельской администрации. Он встретил своего односельчанина, который пьяный шел по улице в окровавленной одежде. Решив проверить, что случилось, глава администрации пошел к мужчине домой, где и увидел страшную картину.

Очевидно, убийца решил скрыть следы преступления, для этого он устроил в доме пожар, который потушил первый очевидец трагедии.

Вскоре предполагаемый убийца был задержан полицейскими. Он находился на территории поселка.

– С целью выяснения всех обстоятельств совершенного особо тяжкого преступления, на место происшествия был организован выезд усиленной следственно-оперативной группы, в которую вошли не только сотрудники территориального следственного отдела, но и следователи по особо важным делам и следователи-криминалисты регионального следственного управления СК России. Работу следственной группы на месте происшествия координировало руководство следственного управления, – сообщили в пресс-службе следственного комитета по Свердловской области.

Мотив и точные обстоятельства убийства в настоящее время устанавливаются.

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