В Свердловской области вынесли приговор поварам детдома, где воспитанники заболели сальмонеллезом

Вспышка заболевания произошла весной прошлого года.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017
В Карпинске суд вынес приговор двум поварам, из-за которых в детском доме-интернате сальмонеллезом заболели 32 воспитанника.
Весной прошлого года из-за халатного отношения поваров к своим обязанностям и нарушения санитарных норм в детдоме сальмонеллезом заболели 32 ребенка и один взрослый. Во время проверки выяснилось, что в пищеблоке интерната не соблюдались правила мытья посуды, неправильно хранились моющие средства, инвентарь был без маркировки. Кроме этого, на кухне нарушались правила хранения скоропортящихся продуктов и яиц.
В отношении поваров возбудили уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей".
- Подсудимые признали свою вину. Суд назначил поварам полгода ограничения свободы.
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