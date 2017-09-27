В Свердловской области вынесли приговор поварам детдома, где воспитанники заболели сальмонеллезом

Вспышка заболевания произошла весной прошлого года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

В Карпинске суд вынес приговор двум поварам, из-за которых в детском доме-интернате сальмонеллезом заболели 32 воспитанника.

Весной прошлого года из-за халатного отношения поваров к своим обязанностям и нарушения санитарных норм в детдоме сальмонеллезом заболели 32 ребенка и один взрослый. Во время проверки выяснилось, что в пищеблоке интерната не соблюдались правила мытья посуды, неправильно хранились моющие средства, инвентарь был без маркировки. Кроме этого, на кухне нарушались правила хранения скоропортящихся продуктов и яиц.

В отношении поваров возбудили уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей".

Подсудимые признали свою вину. Суд назначил поварам полгода ограничения свободы.

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