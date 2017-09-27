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Водителям запретят левый поворот к поселку Бисерть на трассе Пермь – Екатеринбург

Водителям запретят левый поворот к поселку Бисерть на трассе Пермь – Екатеринбург
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Фото: wikipedia.org
Изменения вступят в силу 10 октября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.09.2017

В Свердловской области запретят левый поворот к поселку Бисерть на Пермском тракте, сообщает Уралуправтодор. 
 
Левые повороты запретят на въезде и выезде к поселку Бисерть в районе перекрестка Пермского тракта с автодорогой Подъезд № 1 к р.п. Бисерть от 257+445 километра трассы Пермь – Екатеринбург и автодороги Подъезд № 2 к р.п. Бисерть от 257+965 километра трассы Пермь – Екатеринбург. Запрет касается всех транспортных средств.
 
 
В Уралуправтодоре отметили, что такое решение принято ради повышения уровня безопасности дорожного движения и решения проблемы опасного участка. 

 Для заезда к Бисерти при движении со стороны Перми рекомендовано использовать разворот на км 258+500 с проездом через территорию АЗС "Газпромнефть", для движения в сторону Екатеринбурга при выезде из Бисерти рекомендовано использовать разворот на км 256+800 с проездом через территорию комплекса дорожного сервиса ПСХК "Киргишанский",  сообщили в ведомстве.

  •  Изменения вступят в силу с 10 октября 2017 года. На этом участке установят соответствующие дорожные знаки и нанесут дорожную разметку.  

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Маша Шмурыгина, 28.09.2017, 09:11
Тэги: Дороги
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