Жители поселка под Екатеринбургом собрали деньги и построили себе дорогу

На это у них ушло 6 часов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.10.2017

Жители коттеджного поселка Веселая Горка в поселке Садовом (Орджоникидзевский район Екатеринбурга) были вынуждены ездить к домам по грунтовой дороге. В итоге сельчане решили построить себе дорогу сами, сообщает "КП-Урал".

На 300 метров новой асфальтированной дороги у жителей поселка ушло 300 тысяч рублей. Укладка дороги заняла всего шесть часов. Жители поселка заявили, что не раз жаловались на состояние дороги в администрацию района, однако никакой реакции за этим не последовало. Люди портили свои автомобили, проезжая по грунтовой дороге, и весной засыпали все ямы щебнем, собрав 100 тысяч рублей. Осенью сельчане решили собрать больше денег и заасфальтировать грунтовку.

Между тем в администрации Орджоникидзевского района сообщили, что ремонт дороги шел в соответствии с регламентом в отношении дорог четвертой категории - ее разравнивали грейдером.