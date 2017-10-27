Регулярный рейс свяжет Екатеринбурге и Минеральные Воды

Перелеты стартуют с 1 ноября.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.10.2017
Авиакомпания Nordwind открывает регулярные перелеты по маршруту Минеральные Воды - Екатеринбург - Минеральные воды.
Рейс Екатеринбург - Минеральные Воды будет осуществляться по средам в 16.55, обратный - также по средам в 10.35. Перелет длится 3 часа, пассажиров будут перевозить на самолетах Boeing 737-800. Стоимость билетов начинается от 4,5 тысяч рублей в Екатеринбург и от 4 тысяч рублей в Минеральные Воды.
В честь открытия прямого авиасообщения среди пассажиров первого рейса разыграют билеты на одно из направлений на выбор: из Минеральных Вод в Екатеринбург, Санкт-Петербург или Москву.
- Ранее НАША сообщала о возобновлении прямых перелетов из Екатеринбурга в Пермь и Красноярск.
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