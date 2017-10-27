В Екатеринбурге пассажиры избили водителя маршрутки и сломали руку кондуктору

Причина нападения неизвестна.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.10.2017

В Екатеринбурге два пьяных пассажира избили водителя маршрутки и кондуктора.

Двое мужчин зашли в маршрутку № 37 на остановке "Саввы Белых" на улице Белинского. По словам очевидцев, мужчины сначала напали на кондуктора, а затем на водителя. Другие пассажиры пытались задержать их и вызвали полицию, сообщает Е1.

Маршрут обслуживает компания "Ю-Ви-Эй-Транс", где факт инцидента подтвердили. Причина нападения двух мужчин на хрупкую девушку-кондуктора и водителя неизвестна. Между тем у пострадавшей диагностирован перелом руки.