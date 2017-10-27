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В Екатеринбурге пассажиры избили водителя маршрутки и сломали руку кондуктору

В Екатеринбурге пассажиры избили водителя маршрутки и сломали руку кондуктору
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Причина нападения неизвестна.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.10.2017

В Екатеринбурге два пьяных пассажира избили водителя маршрутки и кондуктора. 
 
Двое мужчин зашли в маршрутку № 37 на остановке "Саввы Белых" на улице Белинского. По словам очевидцев, мужчины сначала напали на кондуктора, а затем на водителя. Другие пассажиры пытались задержать их и вызвали полицию, сообщает Е1. 
 
Маршрут обслуживает компания "Ю-Ви-Эй-Транс", где факт инцидента подтвердили. Причина нападения двух мужчин на хрупкую девушку-кондуктора и водителя неизвестна. Между тем у пострадавшей диагностирован перелом руки.
  • Агрессивные пассажиры скрылись до приезда полицейских. Правоохранительные органы проводят проверку.

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Маша Шмурыгина, 28.10.2017, 11:40
Тэги: Происшествия
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