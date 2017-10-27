В Екатеринбурге перекрыли еще одну улицу на ВИЗе

Строители прокладывают канализационные сети на перекрестке Начдива Васильева и Ухтомской.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.10.2017

В Екатеринбурге с 27 октября перекрыли улицу Начдива Васильева в Верх-Исетском районе, сообщили в городской администрации.

За эти выходные компания "УралСтройМонтаж" проведет работы по устройству канализации на перекрестке улиц Начдива Васильева и Ухтомской. Ремонт завершится 30 октября. Улицу Начдива Васильева уже перекрывали весной и в начале лета этого года ради прокладки сетей канализации и водопровода.

Ранее НАША сообщала, что ремонт проспекта Ленина в Екатеринбурге завершится с опазданием - лишь 15 ноября, хотя изначально планировалось закончить работы к середине октября. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 28.10.2017, 12:15

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 28.10.2017, 12:15Тэги: Дороги Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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