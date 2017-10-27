В Екатеринбурге перекрыли еще одну улицу на ВИЗе

Строители прокладывают канализационные сети на перекрестке Начдива Васильева и Ухтомской.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.10.2017
В Екатеринбурге с 27 октября перекрыли улицу Начдива Васильева в Верх-Исетском районе, сообщили в городской администрации.
За эти выходные компания "УралСтройМонтаж" проведет работы по устройству канализации на перекрестке улиц Начдива Васильева и Ухтомской. Ремонт завершится 30 октября. Улицу Начдива Васильева уже перекрывали весной и в начале лета этого года ради прокладки сетей канализации и водопровода.
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