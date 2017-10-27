В Екатеринбурге трамваи не будут ходить на Вторчермет

Рабочие начнут капитальный ремонт путей в эти выходные.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.10.2017
В Екатеринбурге в эти выходные закроют движение трамваев на конечную станцию Вторчермет.
В районе этой остановки рабочие будут ремонтировать трамвайные пути. В связи с этим движение транспорта будет остановлено с 20.00 29 октября до 06.00 30 октября. Трамваи № 1 и 15 будут курсировать до станции Керамическая, сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении.
- Напомним, в Екатеринбурге отложили запуск трамваев по Макаровскому мосту. Подробнее здесь.