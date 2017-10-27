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В Екатеринбурге трамваи не будут ходить на Вторчермет

В Екатеринбурге трамваи не будут ходить на Вторчермет
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Фото: архив НАШЕЙ
Рабочие начнут капитальный ремонт путей в эти выходные.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.10.2017

В Екатеринбурге в эти выходные закроют движение трамваев на конечную станцию Вторчермет. 
 
В районе этой остановки рабочие будут ремонтировать трамвайные пути. В связи с этим движение транспорта будет остановлено с 20.00 29 октября до 06.00 30 октября. Трамваи № 1 и 15 будут курсировать до станции Керамическая, сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении.

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Маша Шмурыгина, 28.10.2017, 10:21
Тэги: Общественный транспорт
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