В екатеринбургском интернате на Ляпустина умер ребенок

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Следователи начали проверку. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.10.2017 В Екатеринбурге в интернате для умственно отсталых детей умер 11-летний ребенок. Воспитанник печально известного учреждения скончался из-за тяжелого заболевания, сообщает "КП-Урал". По данным областного Следственного комитета, в этой ситуации нет криминала или какого-либо происшествия. Тем не менее, ведомство проводит доследственную проверку, во время которой будут установлены обстоятельства смерти воспитанника. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. В 2014 году в интернате проходили проверки из-за насилия над детьми, в 2016 году девочка утонула во время процедур в помывочной, в 2017-м один из воспитанников получил серьезные ожоги во время купания, еще один мальчик вытолкнул в окно другого.

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, 28.10.2017, 15:46

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 28.10.2017, 15:46Тэги: Дети Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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