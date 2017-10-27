В екатеринбургском интернате на Ляпустина умер ребенок

Следователи начали проверку.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.10.2017
В Екатеринбурге в интернате для умственно отсталых детей умер 11-летний ребенок.
Воспитанник печально известного учреждения скончался из-за тяжелого заболевания, сообщает "КП-Урал". По данным областного Следственного комитета, в этой ситуации нет криминала или какого-либо происшествия. Тем не менее, ведомство проводит доследственную проверку, во время которой будут установлены обстоятельства смерти воспитанника. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
- В 2014 году в интернате проходили проверки из-за насилия над детьми, в 2016 году девочка утонула во время процедур в помывочной, в 2017-м один из воспитанников получил серьезные ожоги во время купания, еще один мальчик вытолкнул в окно другого.