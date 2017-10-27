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В екатеринбургской резиденции Деда Мороза появились редкие белые олени

В екатеринбургской резиденции Деда Мороза появились редкие белые олени
16+
Фото: Уральская резиденция Деда Мороза

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.10.2017

В резиденцию Деда Мороза в Екатеринбурге привезли двух северных оленей редкой белой окраски - взрослого оленя и олененка, сообщает Ura.ru.
 
Оленей в уральскую столицу привезли издалека - животных купили в хозяйстве за полторы тысячи километров от Екатеринбурга. При этом владелец оленей согласился продать взрослого оленя Бурана только после продажи еще 30 оленей обычной окраски. 
 
Олененка Авку продали без проблем - ее мать погибла, и детеныша выкармливали из соски. Поэтому в стаде ей не выжить. В резиденции Деда Мороза, под опекой людей, Авке будет лучше.

 

  • Белые олени встречаются редко. На Севере оленевод, в стаде которого есть такой олень, считается богатым и удачливым.

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Маша Шмурыгина, 28.10.2017, 18:02
Тэги: Животные
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