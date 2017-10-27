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В Нижнем Тагиле трехлетний ребенок ушел на улицу и потерялся, пока его отец спал

В Нижнем Тагиле трехлетний ребенок ушел на улицу и потерялся, пока его отец спал
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Ребенка обнаружили вечером на улице сотрудники ППС.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.10.2017

В Нижнем Тагиле полицейские нашли на улице трехлетнего ребенка, который находился без присмотра взрослых, сообщили в областном управлении МВД.
 
Малыша заметил наряд ППС. Ребенок был один на улице в восемь часов вечера, без шапки, несмотря на минусовую тепературу. Полицейские спросили мальчика, где он живет, на что он ответил, что ему три года и он "хочет к маме". Стражи порядка вызвали автопатруль, чтобы передать малыша инспекторам по делам несовершеннолетних.
 
Спустя 40 минут к наряду ППС подошел взоволнованный мужчина и сообщил, что из дома ушел трехлетний ребенок. Мужчину доставили в отделение.

- Здесь инспекторы ПДН опросили отчима малыша, выяснив обстоятельства произошедшего. Оказалось, что мама мальчика с младшим ребенком в настоящее время находится в больнице. В тот вечер, пока мужчина спал, юный путешественник сам  надел колготки, куртку, натянул на руки варежки, после чего поставил к входной двери табурет, открыл замок и пошел гулять, - рассказали в полиции.

  • Мальчик воспитывается в благополучной семье. Его родители ни разу не попадали в поле зрения правоохранительных органов, на учете не состояли. С отчимом малыша провели профилактическую беседу.
 
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Маша Шмурыгина, 28.10.2017, 15:06
Тэги: Дети
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