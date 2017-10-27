В Нижнем Тагиле трехлетний ребенок ушел на улицу и потерялся, пока его отец спал

Ребенка обнаружили вечером на улице сотрудники ППС.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.10.2017

В Нижнем Тагиле полицейские нашли на улице трехлетнего ребенка, который находился без присмотра взрослых, сообщили в областном управлении МВД.

Малыша заметил наряд ППС. Ребенок был один на улице в восемь часов вечера, без шапки, несмотря на минусовую тепературу. Полицейские спросили мальчика, где он живет, на что он ответил, что ему три года и он "хочет к маме". Стражи порядка вызвали автопатруль, чтобы передать малыша инспекторам по делам несовершеннолетних.

Спустя 40 минут к наряду ППС подошел взоволнованный мужчина и сообщил, что из дома ушел трехлетний ребенок. Мужчину доставили в отделение.

- Здесь инспекторы ПДН опросили отчима малыша, выяснив обстоятельства произошедшего. Оказалось, что мама мальчика с младшим ребенком в настоящее время находится в больнице. В тот вечер, пока мужчина спал, юный путешественник сам надел колготки, куртку, натянул на руки варежки, после чего поставил к входной двери табурет, открыл замок и пошел гулять, - рассказали в полиции.