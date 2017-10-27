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В Свердловской области пропал 13-летний подросток

В Свердловской области пропал 13-летний подросток
16+
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Раньше мальчик никогда не уходил из дома.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.10.2017

В Первоуральске разыскивают 13-летнего Максима Щербакова. 
 
Мальчик ушел из дома около 12 часов 22 октября, с тех пор о его местонахождение неизвестно. Раньше Максим из дома не уходил, на учете в правоохранительных органах не состоял. О его исчезновении сообщил в полицию отец после безуспешных самостоятельных поисков, сообщили в областном управлении МВД.
 
Рост Максима 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные короткие, глаза карие. Был одет в черную ветровку, синюю кепку с красным козырьком, спортивные темные брюки, темно-синие кроссовки. С собой у подростка был велосипед "Форвард" с рамой серебристого цвета. 
  • Сообщить информацию о местонахождении Максима можно по телефонам полиции: 8(3439)27-05-27, 8(950)64-68-336 (подразделение по делам несовершеннолетних), 64-82-21 или 02 (дежурная часть ОМВД).
 
Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 28.10.2017, 13:30
Тэги: Дети, Розыск
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Горожанин28 октября 2017, 14:04
Дай Бог, чтобы всё обошлось и паренёк нашёлся живым и здоровым. Но всем родителям на заметку: надо свой дом сделать для ребёнка самым родным и тёплым, чтобы домой хотелось бежать сломя голову, а не уходить из дома. Если у родителей есть нормальный контакт со своим ребёнком, если ребёнок доверяет все свои радости и беды, он никуда никогда не уйдёт.
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