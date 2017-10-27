В Свердловской области пропал 13-летний подросток

Раньше мальчик никогда не уходил из дома.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.10.2017

В Первоуральске разыскивают 13-летнего Максима Щербакова.

Мальчик ушел из дома около 12 часов 22 октября, с тех пор о его местонахождение неизвестно. Раньше Максим из дома не уходил, на учете в правоохранительных органах не состоял. О его исчезновении сообщил в полицию отец после безуспешных самостоятельных поисков, сообщили в областном управлении МВД.

Рост Максима 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные короткие, глаза карие. Был одет в черную ветровку, синюю кепку с красным козырьком, спортивные темные брюки, темно-синие кроссовки. С собой у подростка был велосипед "Форвард" с рамой серебристого цвета.