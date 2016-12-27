Наверх
Стали известны последние слова пилотов: специалисты расшифровали первый черный ящик с упавшего ТУ-154
15:56, сегодня
В Свердловской области пассажиров с оплаченными билетами высадили из автобуса из-за нехватки мест
15:36, сегодня
Большой фестиваль настольных игр пройдет в Ельцин Центре
15:11, сегодня
Хотелось проекта для души: как екатеринбургский предприниматель создал фазанью ферму
14:48, сегодня
Три фильма, без которых невозможно представить себе Новый год
«Божена – человек не вполне здоровый в узкомедицинском смысле»: Ксения Собчак отреагировала на скандал с Рынской
14:45, сегодня
Впервые в мире: екатеринбургские хирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли
14:32, сегодня
Екатеринбургские автовокзалы вводят дополнительные рейсы в преддверии Нового года
14:27, сегодня
В Екатеринбурге стартовала большая распродажа товаров для спорта и отдыха
В Кольцово можно будет оплатить все долги в круглосуточном режиме до 9 января
14:20, сегодня
Железная дорога отменяет часть электричек в новогодние праздники
14:15, сегодня
В 2016 году россияне стали меньше смотреть «зомбоящик»
13:58, сегодня
В Москве 15-летняя девушка упала в мусоропровод
13:38, сегодня
Перед Новым годом мы все рискуем: свердловские полицейские предупредили, как не пострадать от фальшивомонетчиков
13:32, сегодня
Двигался задним ходом: в Каменске-Уральском водитель наехал на пешехода
13:30, сегодня
В Екатеринбурге введут два тарифа для оплаты проезда на общественном транспорте
13:16, сегодня
«Хинкальную № 1» на Уралмаше оштрафовали на 25 тысяч рублей за антисанитарию
12:40, сегодня
На трассе Екатеринбург — Серов иномарка с детьми врезалась в большегруз
12:37, сегодня
Один из крупных поставщиков сыра на Урале компания «Сыробогатов» ликвидирует компанию
12:10, сегодня1
Бил символ года ногами: в Алапаевске пьяный учитель сломал фигуру петуха на городской площади
11:50, сегодня
В Екатеринбурге ВАЗ лоб в лоб столкнулся с иномаркой: пострадал молодой мужчина
11:38, сегодня
В Каменске-Уральском задержали сотрудника шиномонтажа, убившего мастера автосервиса
11:20, сегодня
Судьба Александра Новикова и Михаила Шилиманова под вопросом: в Екатеринбурге рассмотрят жалобы их адвокатов
10:41, сегодня1
Жителя Камышлова, платившего за такси и сигареты фальшивыми деньгами, отправят под суд
10:40, сегодня
В Екатеринбурге дом престарелых превратили в резиденцию Деда Мороза
09:31, сегодня
В Екатеринбурге открылась экспозиция, посвященная ЧМ-2018
09:15, сегодня
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Екатеринбурге
08:50, сегодня
Свердловский силовик-антикоррупционер отправится в тюрьму за крупную взятку
08:42, сегодня2
Умерла актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в «Звездных войнах»
08:21, сегодня
Эволюция Нового года. Как изменились ледовые городки в Екатеринбурге за 20 лет
20:45, 27.12.2016
Сами покупали себе вагоны: на «Уралвагонзаводе» сменилась власть
20:20, 27.12.2016
Отопительный сезон в Екатеринбурге: что делать, если зимой в квартире холодно
20:15, 27.12.2016
Тест «Хорошо ли вы помните СССР?»
19:42, 27.12.2016
В Екатеринбурге к декабрю выпало 2/3 годовой нормы снега
19:40, 27.12.2016
Власти Екатеринбурга определили новую стоимость проезда в общественном транспорте
19:13, 27.12.20162
На Эльмаше грузовик сбил женщину, переходившую дорогу на зеленый свет
19:10, 27.12.20161
Обидный сюрприз к Новому году: в Екатеринбурге за неделю 18 тысяч человек подхватили грипп и простуду
18:30, 27.12.2016
Ансамбль ЦВО хочет устроить в Екатеринбурге концерт в память жертв авиакатастрофы Ту-154
18:00, 27.12.20161
Машина с водителем и тремя попутчиками перевернулась под Каменском-Уральским
17:20, 27.12.20161
Особенности уральской охоты: как под Екатеринбургом добывают фазанов
17:17, 27.12.2016
В Ревде водитель отечественной легковушки с крымскими номерами сбил 12-летнего мальчика
16:35, 27.12.2016
В Екатеринбурге вор украл у клиента банка сумку с крупной суммой денег
15:41, 27.12.2016
За репост «ВКонтакте» и надпись в лифте екатеринбуржцу могут дать 10 лет
15:26, 27.12.2016
Транспортникам Свердловской области запретили высаживать детей-безбилетников в мороз
14:40, 27.12.2016
В Екатеринбурге гей убил своего бойфренда из-за 30 тысяч рублей
14:30, 27.12.20162
В Екатеринбурге состоится IV Российский форум кино и креативной экономики КИНОХАКАТОН-2017
14:13, 27.12.2016
В Алапаевске психически больной мужчина зарубил топором гостя
14:00, 27.12.20161
В Екатеринбурге женщина умерла, выпив косметический лосьон на спирту
13:52, 27.12.20162
Посылки, переводы и пенсии выдавать будут: график работы «Почты России» в новогодние праздники
13:30, 27.12.2016
Знаменитый актер Микки Рурк собирается провести бой на Урале в 2017 году
13:18, 27.12.2016
В Алапаевске прохожий украл пенсию у пожилой женщины
12:30, 27.12.20163
В новогодние праздники автобусы в Екатеринбурге будут ходить по новому графику
12:20, 27.12.2016
В центре Екатеринбурга столкнулись два пассажирских автобуса
12:18, 27.12.2016

Большой фестиваль настольных игр пройдет в Ельцин Центре

Большой фестиваль настольных игр пройдет в Ельцин Центре
16+
Фото: архив НАШЕЙ

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

В четверг, 29 декабря, в Екатеринбурге пройдет семейный фестиваль настольных игр в Ельцин Центре. Как рассказали сами организаторы, это будет первым игровым событием такого масштаба у нас в городе. 
 
На фестивале будет несколько площадок от ведущих магазинов и клубов Екатеринбурга, игротеки с самыми захватывающими настолками и ярмарка. 

— Мы предлагаем гостям фестиваля не только сыграть в понравившиеся настольные игры и разные активности, но получить победные наклейки и тут же обменять их на сувениры и подарки, — уточнили организаторы мероприятия. 

В клубе настольных игр от «Игронафтики» каждый час будут проводить мафию и турнир по игре Лигретто. Магазины настольных игр привезут с собой различные головоломки, кубики-рубики, любимые и популярные игры: «Экивоки», «Имаджинариум», «Визуал», «Доббль», «Свинтус», «Магнетис», «Эльфийский замок», 
«Переворот», «Бэнг!», «Султан на миг», «Гномы-вредители» и многие другие. На каждой точке будут работать аниматоры, которые погрузят пришедших в волшебный мир настолок и обучат основным правилам.
 
Как уточнили организаторы, шоу рассчитано детей от 3 лет. 
  • Все мероприятия пройдут 29 декабря с 16 часов до 21, в холле Ельцин Центра, вход свободный.
  • Также завтра вечером состоится открытие ледового городка на площади 1905 года.

Вступайте в НАШУ группу ВКонтакте, чтобы получать информацию самыми первыми и выигрывать ценные призы!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 28.12.2016, 15:11
Тэги: Деньги, Развлечения, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Культура Общественный транспорт Политика Футбол Выставки Ту 154 Хэллоуин-2015 Лайфхак Отношения Расстрел на Депутатской Сибирская язва ДТП Дело Пьянкова Снос монастыря на Качканаре Смерть Еда Новости дня Фото Ловец покемонов Эксклюзив Крушение самолета под Ростовом Отдых В Екатеринбурге -40 градусов Мистика Школа Самолет Экономия Позитив Коллекторы Расписание Слухи Доска позора Рецензия Скандал с Новиковым Афиша ИГИЛ Новый год Видео Взрыв Убийство в Рахмангулово Красота Криминал СМИ ЧМ-2018 Путин Недвижимость Мультимедиа Статистика Погода Религия Война ритуальных агентств Новости России Хоккей Пожар Высокие технологии Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Спорт Кто заработал Дорожные воины Биатлон Бэби-боксы Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Развлечения Горячее Деньги Рейтинг Семья Корь Знаменитости Медицина Психология Ошибки врачей Обрушение крыши на Калинина МЧС Скандалы Баскетбол Женщины ЖКХ ВУЗ Гололед Туризм Растения Личное Мотоциклы История успеха Происшествия Суд В Египте разбился самолет с российскими туристами Секс Кризис и санкции Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Голодовка в колонии Новости Образование Приговор Лошагину Парковки ГИБДД Конкурсы Здоровье Дети Тест Волейбол Мужчины Расстрел Розыск Грипп Шоу-бизнес Строительство Взятки Пусть говорят Дороги Самолет Минобороны упал в Якутии Ельцин-центр Мировые новости Катастрофа Студенты Мода Отключение света Уралмаш, Эльмаш Животные Опрос История Екатеринбурга Бизнес Необычное Искусство Музыка Транспорт Интернет Горящие авто Авто Экономика Приостановка полетов в Египет Интервью Грипп в Екатеринбурге Репортаж Храм святой Екатерины Скорая помощь Военный репортаж Производство ЗАГС Жизнь в городе Дом-2

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru