Большой фестиваль настольных игр пройдет в Ельцин Центре

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

В четверг, 29 декабря, в Екатеринбурге пройдет семейный фестиваль настольных игр в Ельцин Центре. Как рассказали сами организаторы, это будет первым игровым событием такого масштаба у нас в городе.

На фестивале будет несколько площадок от ведущих магазинов и клубов Екатеринбурга, игротеки с самыми захватывающими настолками и ярмарка.

— Мы предлагаем гостям фестиваля не только сыграть в понравившиеся настольные игры и разные активности, но получить победные наклейки и тут же обменять их на сувениры и подарки, — уточнили организаторы мероприятия.

В клубе настольных игр от «Игронафтики» каждый час будут проводить мафию и турнир по игре Лигретто. Магазины настольных игр привезут с собой различные головоломки, кубики-рубики, любимые и популярные игры: «Экивоки», «Имаджинариум», «Визуал», «Доббль», «Свинтус», «Магнетис», «Эльфийский замок»,

«Переворот», «Бэнг!», «Султан на миг», «Гномы-вредители» и многие другие. На каждой точке будут работать аниматоры, которые погрузят пришедших в волшебный мир настолок и обучат основным правилам. Как уточнили организаторы, шоу рассчитано детей от 3 лет. Все мероприятия пройдут 29 декабря с 16 часов до 21, в холле Ельцин Центра, вход свободный.

Также завтра вечером состоится открытие ледового городка на площади 1905 года.