Известное здание из Екатеринбурга появится на памятных монетах ЦБ РФ

На серебряных трехрублевках изобразят дом Севастьянова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

Центробанк России выпустил особые серебряные монеты , посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года. Примечательно то, что монеты связаны с Екатеринбургом: на них изображен наш известный дом Севастьянова.

Как уточнили в Центробанке, всего будут изготовлены четыре разные памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля и памятная монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей.

На обороте серебряных монет кроме екатеринбургской достопримечательности попали казанская скульптура дракона Зиланта, калининградский Кафедральный собор и саранский Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова.

Также Банк России выпустил памятные монеты, посвященные проведению в 2017 году в России Кубка конфедераций FIFA и чемпионата мира по футболу из серебра и золота номиналом 3 и 50 рублей соответственно.