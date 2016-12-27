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Известное здание из Екатеринбурга появится на памятных монетах ЦБ РФ

Известное здание из Екатеринбурга появится на памятных монетах ЦБ РФ
16+
Фото: Центробанк РФ
На серебряных трехрублевках изобразят дом Севастьянова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

Центробанк России выпустил особые серебряные монеты, посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года. Примечательно то, что монеты связаны с Екатеринбургом: на них изображен наш известный дом Севастьянова. 
 
Как уточнили в Центробанке, всего будут изготовлены четыре разные памятные серебряные монеты номиналом 3 рубля и памятная монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей.
 
На обороте серебряных монет кроме екатеринбургской достопримечательности попали казанская скульптура дракона Зиланта, калининградский Кафедральный собор и саранский Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова.
 
  • Также Банк России выпустил памятные монеты, посвященные проведению в 2017 году в России Кубка конфедераций FIFA и чемпионата мира по футболу из серебра и золота номиналом 3 и 50 рублей соответственно.

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Марина Подкорытова, 28.12.2016, 19:59
Тэги: Футбол, Деньги, Жизнь в городе
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