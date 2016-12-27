Екатеринбургские автовокзалы вводят дополнительные рейсы в преддверии Нового года

Некоторые дальние рейсы будут отменены.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016
Северный и Южный автовокзалы вводят дополнительные рейсы накануне Нового года.
30 декабря автовокзалы по всем направлениям пустят автобусы большей вместимости, а также введут дополнительные новогодние рейсы. На 27 декабря Северный автовокзал продал более трех тысяч билетов на преддновогодние и новогодние дни. 31 декабря автовокзал со второй половины отменит дальние рейсы, сообщает E1.ru.
Дополнительные рейсы Южного автовокзала:
28 декабря
- маршрут 528 Ижевск - Челябинск, отправление в 7.20;
- маршрут 528 Челябинск - Ижевск, отправление в 21.30.
29 декабря
- маршрут 1099 Екатеринбург - деревня Талица, отправление в 18.49;
- маршрут 741 Екатеринбург - Камышлов, отправление в 17.39;
- маршрут 679 Екатеринбург - Красноуфимск, отправление в 16.38;
- маршрут 551 Екатеринбург - Сосновское, отправление в 8.22 и в 15.32.
30 декабря
- маршрут 665 Екатеринбург - Верхние Серги, отправление в 20.33;
- маршрут 684 Екатеринбург - Нижние Серги, отправление в 19.58;
- маршрут 1075 Екатеринбург - Костанай, отправление в 22.30;
- маршрут 892 Екатеринбург - Сатка, отправление в 16.20;
- маршрут 679 Екатеринбург - Красноуфимск, отправление в 20.18.
31 декабря
- маршрут 843 Екатеринбург - Пермь, отправление в 15.43;
- маршрут 844 Челябинск - Пермь, отправление в 12.26.
Железная дорога отменит часть электричек в новогодние праздники. Подробнее здесь.