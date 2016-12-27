«Семьи едва сводят концы с концами»: Ройзман попросил не повышать стоимость проезда в Екатеринбурге

Глава города возложил ответственность за подорожание проезда на областных чиновников.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман 28 декабря 2016 года выступил против повышения стоимости проезда в общественном транспорте города.

«Эффекта не даст»

По мнению Ройзмана, очередное повышение тарифов (последнее было 15 января 2016 года) не дало «желаемого эффекта». Через несколько месяцев после увеличения стоимости проезда себестоимость поездки в общественном транспорте выросла.

— Мы не застрахованы от того, что ситуация не повторится вновь спустя год. Увеличение стоимости проезда по прогнозам специалистов, позволит транспортникам дополнительно получить порядка 200 миллионов рублей, но кардинально ситуацию не изменит. Причина в системных проблемах наших транспортников, недофинансирование которых стало хроническим, — сказал глава города.

«Требуйте денег у областных властей»

Как утверждает Ройзман, источник проблем находится в давнем споре областных и городских властей о компенсации проезда для льготников. В 2011 году руководства региона и муниципалитета на фоне массовых протестов против монетизации льгот договорились разделить расходы пополам.

С того времени, как утверждают Администрация Екатеринбурга, областные власти денег на проезд льготников города не давали. В результате, объясняет глава города, екатеринбургские транспортники вынуждены повышать тарифы.

— Между тем повышение стоимости проезда довольно существенно ударит по кошельку горожан. Допустить рост транспортных расходов жителей Екатеринбурга сегодня нельзя. Некоторые семьи и так едва сводят концы с концами. Поэтому Администрация Екатеринбурга и Городская дума уральской столицы направляют свердловским властям письмо с просьбой рассмотреть вопрос о компенсации расходов муниципалитета на перевозку льготников, — сказал глава города.