«Хинкальную № 1» на Уралмаше оштрафовали на 25 тысяч рублей за антисанитарию

Санитарные врачи нашли там целый ряд нарушений.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал «Хинкальную № 1» на проспекте Космонавтов, 145, в Екатеринбурге на 25 тысяч рублей за обнаруженные в ходе проверки нарушения, сообщили сегодня, 28 декабря, в пресс-службе ведомства.

Сотрудники кафе не проходили медицинские осмотры ни при приеме в кафе, ни в процессе работы. Продукты там хранили, не соблюдая нужные температуру, влажность, световой режим и товарное соседство. В кафе отсутствует мучной цех, а также моечные помещения столовой и кухонной посуды.

ИП Яковлева О.А., на которую зарегистрировано кафе «Хинкальная № 1» не следит за соблюдением санитарных правил. Работники кафе игнорируют правила личной гигиены: работают без санитарной одежды, колпаков, косынок, на рабочих местах держат мобильные телефоны и зарядные устройства.

Тем временем посетители в основном хвалят «Хинкальную № 1» на Уралмаше, считая, что в кафе чисто и вкусно.

– Отличное место. Вкусная кухня. Музыка не шансон, а старый добрый сакс с минусовкой. Кому 200-300 рублей за хорошую порцию дорого – надо вернуться в свой колхоз и питаться там в столовой.Чистота. Чистота свойственна армянам. Как и доброжелательность. Тем, кому не хватило хинкалей ... Бывает я и сам без них остаюсь – здесь готовят только из свежего и на завтра не хранят, – пишет сайте flamp Иван. – Вы с ума сошли плохие отзывы здесь писать? Это самые вкусные хинкали в городе!

порция огромная! Все просто объеденье, безумно вкусно. Все чисто! Меню чистое, девушка сразу убирает грязную посуду, хочется туда приходить еще и еще, – пишет девушка под ником rozamitrofanova. – Да, согласен, что дороже, но на уровне придорожных забегаловок от силы в 1,5 раза, а вкуснее раза в 4. Вот и ставьте приоритеты: если вкусно – да, туда, дешево – в «миа пиццу». А хачапури по-аджарски и чебуреки такие, что хочется еще съесть, а некуда, все хинкали заняли, – отмечает Дмитрий Еганов. – Суп принесли минут через 15, а вот хинкали пришлось ждать почти час!!! И все бы ничего, если бы не одно «но» – жуткий мороз в помещении. Я продрогла до костей, ощущение, что сидишь на улице. Разница лишь в том, что сухо и безветренно. В общем, этот час показался мне чуть ли не вечностью. Как я поняла, кафе слабо отапливается. Желания еще раз посетить это заведение нет, но это скорее из сложившихся обстоятельств в виде долгого ожидания заказа и стужи в зале, – замечает Ponomna.