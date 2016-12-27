Железная дорога отменяет часть электричек в новогодние праздники

С 31 декабря по 8 января некоторые рейсы отменяются. Будьте внимательны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

«Свердловская пригородная компания» меняет расписание движения пригородных поездов в связи с предстоящими новогодними праздниками. С 31 декабря по 8 января часть рейсов будет отменена. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД сегодня, 28 декабря.

Отменяются электрички на Новый год 2016-2017

С 31 по 8 число отменяется ранний утренний рейс электропоезда «Ласточка» № 7060 Нижний Тагил – Екатеринбург (отправлением в 06:01 часов).

На одни сутки 1 января отменяются электропоезда «Ласточка» №7063 сообщением Екатеринбург – Нижний Тагил и №7070 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург.

Городской электропроезд также отменяет некоторые рейсы

С 1 по 8 января будут также отменены рейсы «городского электропоезда» №№ 7203, 7204, 7207, 7208, 7211, 7212, курсирующего по рабочим дням.

В этот же период не будут курсировать пригородные поезда № 6037/6038/6039/6040 Екатеринбург-Пассажирский – аэропорт «Кольцово» и № 7055/7056 Екатеринбург-Пассажирский – Кузино.

Наряду с этим 31 декабря и с 2 по 6 января электропоезд «Ласточка» № 7062 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург (отправлением в 07.34) будет курсировать сдвоенным составом из 10 вагонов.

Ранее НАША писала о том, что на «Ласточку» вводят абонементы.

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