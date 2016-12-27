Один из крупных поставщиков сыра на Урале компания «Сыробогатов» ликвидирует компанию

Компания обслуживала более 1,5 тысяч торговых точек в Екатеринбурге и области: «Кировский», «Купец», «Звездный», «Монетка» и другие.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016
В Екатеринбурге компания «Сыробогатов» подала в ФНС заявление о собственной ликвидации, сообщают СМИ сегодня, 28 декабря.
Торговый дом «Сыробогатов»
Заявление было подано в инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. По словам аналитиков, компания «Сыробогатов» таким способом может решать свои финансовые проблемы. Точнее о причинах не сообщается.
Иски на 300 тысяч рублей
Согласно картотеке арбитражного суда региона, к ТД «Сыробогатов» имеются иски на 300 тысяч рублей. Именно такая сумма является лимитом для запуска банкротства компании.
- Напомним, компания обслуживает более 1,5 тыс. торговых точек в Екатеринбурге и области, в частности «Кировский», «Купец», «Звездный», «Монетка» и другие. В 2015 году выручка торгового дома составила более 5,2 млрд рублей.
- Филиалы ТД «Сыробогатов» находятся в Челябинской, Тюменской и Курганской областях, а также в Пермском крае.
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