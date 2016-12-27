Один из крупных поставщиков сыра на Урале компания «Сыробогатов» ликвидирует компанию

Компания обслуживала более 1,5 тысяч торговых точек в Екатеринбурге и области: «Кировский», «Купец», «Звездный», «Монетка» и другие.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

В Екатеринбурге компания «Сыробогатов» подала в ФНС заявление о собственной ликвидации, сообщают СМИ сегодня, 28 декабря.

Торговый дом «Сыробогатов»

Заявление было подано в инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. По словам аналитиков, компания «Сыробогатов» таким способом может решать свои финансовые проблемы. Точнее о причинах не сообщается.

Иски на 300 тысяч рублей

Согласно картотеке арбитражного суда региона, к ТД «Сыробогатов» имеются иски на 300 тысяч рублей. Именно такая сумма является лимитом для запуска банкротства компании.

Напомним, компания обслуживает более 1,5 тыс. торговых точек в Екатеринбурге и области, в частности «Кировский», «Купец», «Звездный», «Монетка» и другие. В 2015 году выручка торгового дома составила более 5,2 млрд рублей.

Филиалы ТД «Сыробогатов» находятся в Челябинской, Тюменской и Курганской областях, а также в Пермском крае.

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