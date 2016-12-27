Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии декабря в Екатеринбурге

Наибольшую зарплату обещают главе мясоперерабатывающего предприятия

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

Аналитики определили самые высокооплачиваемые вакансии в Екатеринбурге за последний месяц 2016 года.

Самой «дорогой» вакансией стал директор мясоперерабатывающего производства с опытом работы на аналогичных предприятиях. Работодатель обещает зарплату в 250 тысяч рублей за организацию и управление полным циклом производства.

На втором месте - начальник юридического департамента, место предлагает крупная компания и обещает за него 200 тысяч рублей в месяц и более. Требования к кандидату соответствующие: опыт работы в международных компаниях на позиции руководителя, английский язык на уровне носителя. В обязанности сотрудника будет входить полное юридическое сопровождение проекта.

В тройку самых высокооплачиваемых вакансий в Екатеринбурге вошел стоматолог-ортопед, который требуется в частную стоматологическую клинику. Работодатель обещает соискателю зарплату от 60 до 200 тысяч рублей и ждет от него большого опыта работы, наличия сертификатов, грамот и рекомендаций.

Что будет с зарплатами и вакансиями в России в 2017 году, читайте здесь.

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