Плюшевый мишка остался без своей маленькой хозяйки в аэропорту Кольцово, но ждет ее с нетерпением

Сотрудники заботятся о нем, пока его подружка не вернется из отдыха в Таиланде и не заберет мишутку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

В Кольцово, улетая на отдых в Таиланд, маленькая екатеринбурженка потеряла своего плюшевого медвежонка . Сотрудники аэропорта нашли игрушку и приютили, чтобы по приезду вручить ее хозяйке. А пока они развлекают «Тедди» и публикуют его фотографии в соцсети.

Мама юной пассажирки из отпуска написала электронное письмо на почту екатеринбургского аэропорта, в котором рассказала, что ребенок в спешке потерял свою любимую игрушку в зале ожидания при посадке. Девочка заметила пропажу уже в самолете и была очень сильно этим расстроена. Мама попросила найти игрушку и сохранить ее до их приезда.

Работники Кольцово откликнулись на просьбу, обнаружили пропажу и написали, чтобы ее хозяйка не беспокоилась, пообещав его развлекать в ее отсутствие.

В группе соцсети они позже выложили фотографии, как проводит свое время мишутка.

Судя по ним, он не печалится: ест тортики, качается на качелях, много спит в большой кровати. А хозяйку свою ждет по вечерам на широком подоконнике, глядя в окно на прилетающие самолеты.