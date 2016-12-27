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Плюшевый мишка остался без своей маленькой хозяйки в аэропорту Кольцово, но ждет ее с нетерпением

Плюшевый мишка остался без своей маленькой хозяйки в аэропорту Кольцово, но ждет ее с нетерпением
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Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово
Сотрудники заботятся о нем, пока его подружка не вернется из отдыха в Таиланде и не заберет мишутку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

В Кольцово, улетая на отдых в Таиланд, маленькая екатеринбурженка потеряла своего плюшевого медвежонка. Сотрудники аэропорта нашли игрушку и приютили, чтобы по приезду вручить ее хозяйке. А пока они развлекают «Тедди» и публикуют его фотографии в соцсети.
 
Мама юной пассажирки из отпуска написала электронное письмо на почту екатеринбургского аэропорта, в котором рассказала, что ребенок в спешке потерял свою любимую игрушку в зале ожидания при посадке. Девочка заметила пропажу уже в самолете и была очень сильно этим расстроена. Мама попросила найти игрушку и сохранить ее до их приезда.
 
Работники Кольцово откликнулись на просьбу, обнаружили пропажу и написали, чтобы ее хозяйка не беспокоилась, пообещав его развлекать в ее отсутствие.
 
В группе соцсети они позже выложили фотографии, как проводит свое время мишутка.
 
Судя по ним, он не печалится: ест тортики, качается на качелях, много спит в большой кровати. А хозяйку свою ждет по вечерам на широком подоконнике, глядя в окно на прилетающие самолеты.
 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 28.12.2016, 20:55
Тэги: Дети, Фото, Жизнь в городе
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