Свердловская полиция нашла склады с 250 тысячами поддельных «фунфыриков»

Больше всего конфискаций было произведено в магазинах и киосках Нижнего Тагила.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016

После массовых смертей в Пензенской и Иркутской областях из-за отравления настойко й боярышника свердловские полицейские активизировали работу по борьбе с суррогатом. Рейды полиции проводятся на территории всего Среднего Урала, однако больше всего конфискаций было произведено в магазинах Нижнего Тагила, как рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сегодня, 28 декабря.

С 9 декабря по материалам сыщиков следствием возбуждено пять уголовных дел, четыре из которых квалифицируются по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», еще одно – по части 4 статьи 327.1 «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок». Два из этих уголовных дел были возбуждены органами внутренних дел Кушвы, оставшиеся три находится в производстве полиции Нижнего Тагила, Верхней Салды и Верхотурья.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий за 19 дней декабря сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, участковыми и представителями других служб ОВД выявлено и изъято 10140 литров спиртосодержащей продукции, разлитых, в том числе, в 250 тысяч так называемых «фунфыриков», в 12 тысяч бутылокс этикетками различных наименований водки, вина и коньяка, а также 7920 литров спирта.

— Всего же с начала 2016 года в Свердловской области следственными органами возбуждено 73 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, полицией проведено более 1200 проверок, изъято свыше 100 тысяч литров суррогата, к административной ответственности привлечено более 700 человек, ликвидированы десять оптовых складов, прекращена деятельность шестиминизаводов, занимавшихся производством и реализацией различного контрафакта, по одному в Заречном, Верхней Пышме, Тавде и три в Екатеринбурге, — уточнил полковник Горелых.

Свердловские полицейские призывают граждан не рисковать собственным здоровьем и приобретать спиртные напитки в крупных торговых точках.

После гибели людей предприниматель, торговавший автоматами с «фунфыриками», удалил свои данные из Интернета.