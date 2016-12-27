Перед Новым годом мы все рискуем: свердловские полицейские предупредили, как не пострадать от фальшивомонетчиков

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.12.2016
В предпраздничной суете жители Свердловской области особенно рискуют стать жертвами фальшивомонетчиков, предупредили сегодня, 28 декабря, в пресс-службе полицейского главка. В полиции дали советы, как не пострадать от действий мошенников.
Сейчас у фальшивомонетчиков наиболее распространены денежные купюры достоинством 1 000 и 5 000 рублей образца 1997 года. На них советуют обращать внимание в первую очередь.
Наиболее часто встречаются купюры в 1 000 рублей образца 1997 года с такими сериями и номерами: АМ № 24024**, ТЛ № 57022**, ОМ № 91025**, ЬН № 37028** (где цифры под звездочками могут меняться).
Если вы получили фальшивую купюру в качестве сдачи или заработной платы, нужно обратиться с ней в дежурную часть территориального ОВД.
- Телефон Управления ЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области по линии противодействия фальшивомонетничеству: (343) 358-85-83.
- Жителю Камышлова, который платил поддельными купюрами, сейчас грозит до 8 лет лишения свободы.
- Жительница Екатеринбурга летом этого года получила фальшивые 5 000 рублей в отделении одного из городских банков.